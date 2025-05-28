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Лучшие партнерские программы и CPA-сетидля гемблинга и беттинга 2025

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Топ партнерок

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ТОП
1

1win Partners

1
Betting
Gambling

1win Partners — партнерская программа в сфере ставок и азартных игр, работающая с 2016 года. Программа предлагает модели комиссии RevShare, CPA и SubAffiliate. Основные рынки: Канада, Бразилия, Индия и другие. Выплаты осуществляются еженедельно при минимальном балансе 70$ или 5000 RUB через банковский перевод, Bitcoin, Ethereum и Tether.

1 раз в месяц
От 70$; 5000 RUB
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2

Melbet Partners

2
Betting
Gambling

Партнерская программа Melbet Partners, действующая в сфере iGaming с 2012 года, предлагает модели комиссии RevShare и SubAffiliate для бренда MelBet. Основные целевые рынки включают более 40 гео-регионов. Выплаты производятся дважды в неделю, минимальная сумма – 30 долл., доступные методы: Bank Transfer, Bitcoin, Epay, Mastercard, Neteller, PAYEER, Skrill, Visa, Webmoney и ЮMoney.

2 раза в неделю
От 30$
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ТОП
3

Vavada Partners

2
Betting
Gambling

Vavada Partners — это партнерская программа в нише беттинга и гемблинга, ориентированная на рынки таких стран, как Беларусь, Россия и другие. Комиссионные модели включают RevShare и CPA, с RevShare до 50%. Выплаты производятся дважды в месяц при минимальной сумме в 15 долларов через Bank Transfer, Bitcoin, Neteller и Skrill.

1 раз в неделю
От 15$
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4

WinBoss Partners

2
Gambling

WinBoss Partners - это партнерская программа в сфере азартных игр, ориентированная на украинский рынок. Программа продвигает бренд WinBoss с лицензией KRAIL и предлагает партнерам модели комиссий RevShare и CPA. Выплаты производятся ежемесячно при достижении минимальной суммы в 20 евро.

1 раз в месяц
От 20€
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5

Aura Partners

1
Betting
Gambling

Aura Partners — партнерская программа в нише ставок и азартных игр, сосредоточенная на бренде Aura. Она охватывает рынки Азербайджана, Армении, Грузии, Казахстана, Беларуси, России, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана и Украины. Комиссии выплачиваются по модели RevShare, с частотой один раз в месяц.

1 раз в месяц
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Топ CPA сетей

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ТОП
1

Traffic Hub

2
Betting
Gambling

Гемблинг и беттинг в Traffic Hub – это не просто офферы, а тщательно отобранные продукты с высоким удержанием игроков. Команда сети напрямую сотрудничает с топовыми операторами, что даёт вебмастерам эксклюзивные условия и повышенные рейты на депозиты.

С 2022 г.
100$
2

LGaming

0
Betting
Gambling

В сфере гемблинг-арбитража Traffic Hub завоевала репутацию благодаря высоким рейтам и эксклюзивным офферам. Вебмастера особенно ценят отзывчивую поддержку, оперативную модерацию тикетов и своевременные выплаты без задержек даже в турбулентные времена.

С 2022 г.
100$
3

Profit2Go

1
Betting
Gambling

Многие арбитражники удвоили свой ROI после перехода на Traffic Hub. Секрет успеха – в уникальной связке высококонвертящихся офферов и технологии умной ротации креативов, что позволяет максимизировать CTR даже на холодном трафике.

С 2024 г.

Triangles

1
Betting
Gambling

Triangles идеально подходит для вебмастеров, монетизирующих ASO и FB-трафик. Техническая инфраструктура сети обеспечивает молниеносную обработку конверсий и безупречную работу постбэков. Если вы льете от 50к уников в сутки – это ваш выбор.

С 2023 г.

LeadBeans

1
Betting
Gambling

Гемблинг и беттинг в Traffic Hub – это не просто офферы, а тщательно отобранные продукты с высоким удержанием игроков. Команда сети напрямую сотрудничает с топовыми операторами, что даёт вебмастерам эксклюзивные условия и повышенные рейты на депозиты.

С 2022 г.
100$
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Ближайшие события

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ANS London 2025

01/07/2025 19:00 – 01/07/2025 23:00
Великобритания

iGB L!VE London 2025

02/07/2025 00:00 - 03/07/2025 00:00
Великобритания

SiGMA iGathering UK Fusion

02/07/2025 19:30 - 23:30
Великобритания

CPA LiFE FEST 2025

29/07/2025 09:00 – 30/07/2025 21:00
Россия

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Ищете самые прибыльные партнёрские программы и CPA-сети в сфере гемблинга и беттинга? Наша команда собрала для вас актуальный рейтинг лучших офферов от проверенных операторов в 2025 году. В подборке — как крупные международные сети, так и узкоспециализированные беттинг и гемблинг партнёрки, предлагающие выгодные условия: высокий RevShare, CPA и гибридные модели, персональные ставки, стабильные выплаты и профессиональную поддержку.

Независимо от того, работаете ли вы с SEO-трафиком, арбитражем, социальными сетями или блогами, вы найдёте здесь оптимальные решения для монетизации гемблинг и беттинг трафика. Мы регулярно обновляем список, добавляя только надёжные партнёрские программы казино и ставок с лучшей репутацией на рынке. Начните зарабатывать уже сегодня — выберите партнёрку, зарегистрируйтесь и запускайте трафик на топовые офферы.

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