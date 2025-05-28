Топ партнерокВсе
1win Partners — партнерская программа в сфере ставок и азартных игр, работающая с 2016 года. Программа предлагает модели комиссии RevShare, CPA и SubAffiliate. Основные рынки: Канада, Бразилия, Индия и другие. Выплаты осуществляются еженедельно при минимальном балансе 70$ или 5000 RUB через банковский перевод, Bitcoin, Ethereum и Tether.
Партнерская программа Melbet Partners, действующая в сфере iGaming с 2012 года, предлагает модели комиссии RevShare и SubAffiliate для бренда MelBet. Основные целевые рынки включают более 40 гео-регионов. Выплаты производятся дважды в неделю, минимальная сумма – 30 долл., доступные методы: Bank Transfer, Bitcoin, Epay, Mastercard, Neteller, PAYEER, Skrill, Visa, Webmoney и ЮMoney.
Vavada Partners — это партнерская программа в нише беттинга и гемблинга, ориентированная на рынки таких стран, как Беларусь, Россия и другие. Комиссионные модели включают RevShare и CPA, с RevShare до 50%. Выплаты производятся дважды в месяц при минимальной сумме в 15 долларов через Bank Transfer, Bitcoin, Neteller и Skrill.
WinBoss Partners - это партнерская программа в сфере азартных игр, ориентированная на украинский рынок. Программа продвигает бренд WinBoss с лицензией KRAIL и предлагает партнерам модели комиссий RevShare и CPA. Выплаты производятся ежемесячно при достижении минимальной суммы в 20 евро.
Aura Partners — партнерская программа в нише ставок и азартных игр, сосредоточенная на бренде Aura. Она охватывает рынки Азербайджана, Армении, Грузии, Казахстана, Беларуси, России, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана и Украины. Комиссии выплачиваются по модели RevShare, с частотой один раз в месяц.
Топ CPA сетейВсе
Traffic Hub
Traffic Hub
Гемблинг и беттинг в Traffic Hub – это не просто офферы, а тщательно отобранные продукты с высоким удержанием игроков. Команда сети напрямую сотрудничает с топовыми операторами, что даёт вебмастерам эксклюзивные условия и повышенные рейты на депозиты.
LGaming
LGaming
В сфере гемблинг-арбитража Traffic Hub завоевала репутацию благодаря высоким рейтам и эксклюзивным офферам. Вебмастера особенно ценят отзывчивую поддержку, оперативную модерацию тикетов и своевременные выплаты без задержек даже в турбулентные времена.
Profit2Go
Profit2Go
Многие арбитражники удвоили свой ROI после перехода на Traffic Hub. Секрет успеха – в уникальной связке высококонвертящихся офферов и технологии умной ротации креативов, что позволяет максимизировать CTR даже на холодном трафике.
Triangles
Triangles
Triangles идеально подходит для вебмастеров, монетизирующих ASO и FB-трафик. Техническая инфраструктура сети обеспечивает молниеносную обработку конверсий и безупречную работу постбэков. Если вы льете от 50к уников в сутки – это ваш выбор.
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Наш блогВсе статьи
Ищете самые прибыльные партнёрские программы и CPA-сети в сфере гемблинга и беттинга? Наша команда собрала для вас актуальный рейтинг лучших офферов от проверенных операторов в 2025 году. В подборке — как крупные международные сети, так и узкоспециализированные беттинг и гемблинг партнёрки, предлагающие выгодные условия: высокий RevShare, CPA и гибридные модели, персональные ставки, стабильные выплаты и профессиональную поддержку.
Независимо от того, работаете ли вы с SEO-трафиком, арбитражем, социальными сетями или блогами, вы найдёте здесь оптимальные решения для монетизации гемблинг и беттинг трафика. Мы регулярно обновляем список, добавляя только надёжные партнёрские программы казино и ставок с лучшей репутацией на рынке. Начните зарабатывать уже сегодня — выберите партнёрку, зарегистрируйтесь и запускайте трафик на топовые офферы.
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